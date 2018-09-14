14 сентября 2018, пятница

На пляже в Греции скала упала на отдыхающих, есть пострадавшие - видео

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В результате падения скалы пострадали семь человек

В результате падения скалы пострадали семь человек

На греческом острове Закинтос на популярном пляже Навайо кусок скалы упал рядом с отдыхающими.

По информации местных властей, в результате инцидента пострадали семь человек, сообщает Reuters.

Травмы, которые получили пострадавшие, не угрожают их жизни, однако на место были вызваны спасатели и береговая охрана. Они сейчас внимательно осматривают местность, чтобы исключить дальнейшее падение камней.

Спасатели отметили, что не нашли никого, кто находился бы под обломками.

По данным газеты Proto Thema,  одна женщина-туристка получила травму позвоночника. Это 34-летняя чешка, ее вертолетом доставили в больницу. Ее дети и муж также получили легкие ранения и были госпитализированы, три других пострадавших уже выписаны из больницы.

Закинтос – один из самых популярных греческих островов, его каждый год посещают около 500 тысяч туристов. Окруженный скалами пляж Навайо с белым песком - одна из его главных достопримечательностей.

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