На пике Путина в Кыргызстане установили флаг Украины — видео 25 мая, 11:27 Цей матеріал також доступний українською Пик Владимира Путина получил свое название в 2011 году (Фото:Коллаж НВ)

Неизвестные установили на так называемом пике Путина в Кыргызстане государственный флаг Украины.

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Соответствующее видео, снятое альпинистами, было опубликовано в соцсетях.

На нем видно, как над памятной табличкой, информирующей о том, что данная гора названа в честь главы кремлевского режима, теперь развевается желто-синий флаг.

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Пик Владимира Путина, расположенный на высоте 4446 метров в системе Тянь-Шань, получил свое название в 2011 году по инициативе местных депутатов, однако после вторжения РФ в Украину в 2022-м многие посчитали, что теперь такой топоним неуместен.

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