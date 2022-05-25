На пике Путина в Кыргызстане установили флаг Украины — видео
Пик Владимира Путина получил свое название в 2011 году (Фото:Коллаж НВ)
Неизвестные установили на так называемом пике Путина в Кыргызстане государственный флаг Украины.
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Соответствующее видео, снятое альпинистами, было опубликовано в соцсетях.
На нем видно, как над памятной табличкой, информирующей о том, что данная гора названа в честь главы кремлевского режима, теперь развевается желто-синий флаг.
Пик Владимира Путина, расположенный на высоте 4446 метров в системе Тянь-Шань, получил свое название в 2011 году по инициативе местных депутатов, однако после вторжения РФ в Украину в 2022-м многие посчитали, что теперь такой топоним неуместен.
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