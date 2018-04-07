На Пасху жители Корфу швыряют из окон горшки с водой

Великая суббота на Корфу в 2017 году

7 апреля жители греческого острова Корфу празднуют Великую субботу накануне праздника Воскресения Христова, по традиции бросая из окон и с балконов глиняные горшки с водой, сообщает Reuters.

Большие цветные и украшенные лентами горшки называются ботидами. Чтобы посмотреть, как они с грохотом разбиваются о тротуары, на улицах собираются огромные толпы.

Зрители стоят довольно близко к месту падения ботид, и на них летят брызги и осколки. Некоторые забирают черепки себе на удачу. Сообщается, что за время существования этой традиции никто серьезно не пострадал.

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Откуда пошла эта традиция, точно неизвестно. Предполагают, что это был обычай венецианцев, которые правили Корфу в XIV-XVIII веках, - они выбрасывали старые вещи из окон, символизируя приход нового года. Эту привычку переняли греки и посвятили ее Пасхе.

Тем временем в Храме Гроба Господня в Иерусалиме сошел Благодатный огонь.