На парламентских выборах в Италии подсчитано 99,9% бюллетеней

Информационное агентство Reuters сообщает, что избирательные комиссии в Италии завершили подсчет 99,9% бюллетеней на парламентских выборах.

Лидером остается Движение 5 звезд, которое получило 32,6% голосов избирателей.

На втором месте Демократическая партия, получившая 18,7% голосов. На третьем месте находится движение Лига Маттео Сальвини, получившая 17,3% избирателей.

Партия Вперед, Италия, формальным лидером которой является Сильвио Берлускони, получила 14%, а партия Братья Италии получила поддержку 4,3% избирателей.

Итоговая явка составила 72,92%.

Напомним 5 марта бывший премьер-министр Италии Маттео Ренци объявил об отставке с поста главы правящей левоцентристской Демократической партии после поражения на парламентских выборах.

4 марта в Италии прошло голосование за кандидатов в нижнюю палату парламента (Палата депутатов) и в верхнюю палату (Сенат).