25 ноября 2018, воскресенье

На озере Виктория затонула яхта с пассажирами: 13 погибших, 39 пропавших без вести

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Поисково-спасательная операция продолжается
Фото: Louis Jadwong via Twitter

Поисково-спасательная операция продолжается

В субботу, 24 ноября, по меньшей мере 13 человек погибли в результате крушения яхты на озере Виктория, передает газета Daily Mirror со ссылкой на местную полицию.

Как сообщается, крушение произошло в принадлежащей Уганде части озера. На борту яхты находились 120 человек, 70 из них были спасены, еще 39 человек числятся пропавшими без вести.

Поисково-спасательная операция продолжается.

Отмечается, что среди пассажиров яхты был принц Уганды Дауди Васайя, а также местные популярные музыканты. Позже стало известно, что принц был спасен.

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