На озере Виктория затонула яхта с пассажирами: 13 погибших, 39 пропавших без вести

В субботу, 24 ноября, по меньшей мере 13 человек погибли в результате крушения яхты на озере Виктория, передает газета Daily Mirror со ссылкой на местную полицию.
Как сообщается, крушение произошло в принадлежащей Уганде части озера. На борту яхты находились 120 человек, 70 из них были спасены, еще 39 человек числятся пропавшими без вести.
Поисково-спасательная операция продолжается.
Отмечается, что среди пассажиров яхты был принц Уганды Дауди Васайя, а также местные популярные музыканты. Позже стало известно, что принц был спасен.
My prayers goes to the people who were on #LakeVictoria where a Boat capsized. pic.twitter.com/lZKITsAkDU— JEANBANKS (@BJeanbanks) 24 ноября 2018 г.
Lake Victoria boat tragedy death toll could be 60 - as Ugandan Prince is rescued https://t.co/S62oPsW2L7 pic.twitter.com/vopOaeKQlh— Daily Mirror (@DailyMirror) 24 ноября 2018 г.
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