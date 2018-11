На озере Виктория затонула яхта с пассажирами: 13 погибших, 39 пропавших без вести

В субботу, 24 ноября, по меньшей мере 13 человек погибли в результате крушения яхты на озере Виктория, передает газета Daily Mirror со ссылкой на местную полицию.

Как сообщается, крушение произошло в принадлежащей Уганде части озера. На борту яхты находились 120 человек, 70 из них были спасены, еще 39 человек числятся пропавшими без вести.

Поисково-спасательная операция продолжается.

Отмечается, что среди пассажиров яхты был принц Уганды Дауди Васайя, а также местные популярные музыканты. Позже стало известно, что принц был спасен.

