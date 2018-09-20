На озере Виктория затонул паром с пассажирами, более 40 погибших

В результате крушения парома в Танзании погибли более 40 человек, сотни человек считаются пропавшими без вести.

Как сообщает Mirror, паром MV Nyerere перевернулся и утонул в озере Виктория - самом большом озере в Африке - между островами Укора и Буголора.

По данным местных властей, в результате погибли свыше 40 человек.

Местные СМИ сообщили, что паром был перегружен – на борту находилось до 500 человек.

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