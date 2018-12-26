На одном из греческих островов снова произошло землетрясение
На греческом острове Закинтос в Ионийском море произошло землетрясение магнитудой 4,1, сообщает Ekathimerini, ссылаясь на Афинский институт с геодинамики.
По информации Института, землетрясение произошло в 09:37 по местному времени.
Эпицентр природного явления был зафиксирован в 47 километрах к югу от острова.
Напомним, что 13 декабря, у греческого острова Закинтос уже произошло землетрясение магнитудой 4,4.
Также ранее на фоне извержения недавно проснувшегося вулкана Этна на итальянском острове Сицилия произошло землетрясение магнитудой 4,8.