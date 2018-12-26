На одном из греческих островов снова произошло землетрясение Сегодня, 18:33 60 Цей матеріал також доступний українською На острове Закинтос произошло землетрясение

На греческом острове Закинтос в Ионийском море произошло землетрясение магнитудой 4,1, сообщает Ekathimerini, ссылаясь на Афинский институт с геодинамики.

По информации Института, землетрясение произошло в 09:37 по местному времени.

Эпицентр природного явления был зафиксирован в 47 километрах к югу от острова.

Напомним, что 13 декабря, у греческого острова Закинтос уже произошло землетрясение магнитудой 4,4.

Также ранее на фоне извержения недавно проснувшегося вулкана Этна на итальянском острове Сицилия произошло землетрясение магнитудой 4,8.