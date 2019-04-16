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На обложке Charlie Hebdo опубликовали карикатуру с Макроном и горящим Нотр-Дамом - фото

Вчера, 12:51
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На обложке Charlie Hebdo опубликовали карикатуру с Макроном и горящим Нотр-Дамом - фото - фото

REUTERS/Gonzalo Fuentes

Пожар в Нотр-Даме вспыхнула 15 апреля

Скандально известный французский сатирический журнал Charlie Hebdo посвятил обложку своего свежего номера пожару в парижском соборе Нотр-Дам.

Ее снимок был опубликован в Twitter издания.

На обложке журнала изображена карикатура на президента Эммануэля Макрона с горящим на его голове собором.

"Начинаю (реформы) с основ (также значит каркас здания – ред.)", - заявляет на ней французский лидер.

Отметим, что ранее посол Франции в Украине Изабель Дюмон резко раскритиковала шутку политтехнолога Тараса Березовца относительно пожара в парижском соборе.

Напомним, что 15 апреля в Нотр-Даме вспыхнул пожар, в результате которого обрушились шпиль и крыша здания. 

В то же время конструкцию собора удалось спасти от полного разрушения. Кроме того, ценные реликвии, которые хранятся в соборе, также уцелели.

По состоянию на утро 16 апреля, пожар удалось потушить.

Теги:   Charlie Hebdo Пожар Франция Париж собор Нотр-Дам Собор Парижской Богоматери

Спецтема   Пожар в соборе Нотр-Дам

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