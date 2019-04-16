На обложке Charlie Hebdo опубликовали карикатуру с Макроном и горящим Нотр-Дамом - фото Вчера, 12:51 1542 Цей матеріал також доступний українською REUTERS/Gonzalo Fuentes Пожар в Нотр-Даме вспыхнула 15 апреля REUTERS/Gonzalo Fuentes

Скандально известный французский сатирический журнал Charlie Hebdo посвятил обложку своего свежего номера пожару в парижском соборе Нотр-Дам.

Ее снимок был опубликован в Twitter издания.

На обложке журнала изображена карикатура на президента Эммануэля Макрона с горящим на его голове собором.

"Начинаю (реформы) с основ (также значит каркас здания – ред.)", - заявляет на ней французский лидер.

Incendie de Notre Dame : exceptionnellement Charlie Hebdo sort ce mardi, dès midi en version numérique et dans 50 kiosques parisiens.



abo ➡️ https://t.co/e10qp1TLQk // liseuse ➡️ https://t.co/HEzD7iIf9P pic.twitter.com/rkfksX0BsN — Charlie Hebdo (@Charlie_Hebdo_) 16 апреля 2019 г.

Отметим, что ранее посол Франции в Украине Изабель Дюмон резко раскритиковала шутку политтехнолога Тараса Березовца относительно пожара в парижском соборе.

Напомним, что 15 апреля в Нотр-Даме вспыхнул пожар, в результате которого обрушились шпиль и крыша здания.

В то же время конструкцию собора удалось спасти от полного разрушения. Кроме того, ценные реликвии, которые хранятся в соборе, также уцелели.

По состоянию на утро 16 апреля, пожар удалось потушить.