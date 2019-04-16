На обложке Charlie Hebdo опубликовали карикатуру с Макроном и горящим Нотр-Дамом - фото
Скандально
известный французский сатирический журнал Charlie Hebdo посвятил обложку своего
свежего номера пожару в парижском соборе Нотр-Дам.
Ее снимок был опубликован в Twitter издания.
На обложке журнала изображена карикатура на президента Эммануэля Макрона с горящим на его голове собором.
"Начинаю (реформы) с основ (также значит каркас здания – ред.)", - заявляет на ней французский лидер.
Отметим, что ранее посол Франции в Украине Изабель Дюмон резко раскритиковала шутку политтехнолога Тараса Березовца относительно пожара в парижском соборе.
Напомним, что 15 апреля в Нотр-Даме вспыхнул пожар, в результате которого обрушились шпиль и крыша здания.
В то же время конструкцию собора удалось спасти от полного разрушения. Кроме того, ценные реликвии, которые хранятся в соборе, также уцелели.
По состоянию на утро 16 апреля, пожар удалось потушить.