25 июня 2018, понедельник

На нескольких пляжах Гоа запретили делать селфи

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На пляжах Гоа туристам запретили делать селфи

На пляжах Гоа туристам запретили делать селфи

На индийском острове Гоа спасатели запретили туристам делать селфи на некоторых пляжах.

Как сообщает телеканал NDTV, причиной стала гибель нескольких туристов во время селфи. Отмечается, что туристы, которые пытались сфотографировать себя, упали в воду и утонули.

Индийские спасатели установят таблички с надписью No selfie, которые также будут содержать инструкции в картинках, номера бесплатной экстренной помощи и правила поведения на пляжах Гоа.

Спасательная служба также предупредила туристов, что в море нельзя находиться во время сезона муссонов, который проходит с 1 июня по 30 сентября. В это время погодные условия неблагоприятны для плавания и водных развлечений.

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