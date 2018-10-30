На нефтестанции в РФ вспыхнул пожар, есть пострадавшие - видео

Во вторник, 30 октября, на нефтеперерабатывающей станции в Ханты-Мансийском автономном округе РФ загорелись два резервуара с топливом.
Речь идет о Хохряковском месторождении, которое находится в Нижневартовском районе и принадлежит ПАО Варьеганнефтегаз, входящему в Роснефть.
Как сообщили в местном МЧС, в результате аварии пострадали двое рабочих, они были госпитализированы в больницу, однако информации об их состоянии пока нет.
Площадь пожара составляет около трех тысяч квадратных метров. Причины возгорания пока не известны.
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