30 октября 2018, вторник

На нефтестанции в РФ вспыхнул пожар, есть пострадавшие - видео

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Площадь пожара составляет около трех тысяч квадратных метров
Скриншот

Площадь пожара составляет около трех тысяч квадратных метров

Во вторник, 30 октября, на нефтеперерабатывающей станции в Ханты-Мансийском автономном округе РФ загорелись два резервуара с топливом.

Речь идет о Хохряковском месторождении, которое находится в Нижневартовском районе и принадлежит ПАО Варьеганнефтегаз, входящему в Роснефть.

Как сообщили в местном МЧС, в результате аварии пострадали двое рабочих, они были госпитализированы в больницу, однако информации об их состоянии пока нет.

Площадь пожара составляет около трех тысяч квадратных метров. Причины возгорания пока не известны.  

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