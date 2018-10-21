На муниципальных выборах в Польше лидирует правящая партия - экзитпол

Согласно данным экзитполов, на муниципальных выборах в Польше лидирует правящая патия Право и справедливость.
Об этом передает информационное агентство PAP.
Согласно данным, полученным во время опросов людей на выходе с участков, за правящую партию проголосовали 32,3% граждан. 24,7% поляков отдали голоса за оппозиционную партию Гражданская коалиция.
Польская крестьянская партия получила голоса 16,6% жителей страны. 6,3% граждан Польши проголосовали за политическое движение Kukiz’15 и блок Беспартийное самоуправление.
Явка на выборах составила 51,3%.
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