После предупреждения СБУ. В Беларуси загорелся Мозырский НПЗ — видео

10 августа, 15:11
Поделиться:
В Беларуси загорелся Мозырский НПЗ в Беларуси (Фото:Кадр из видео МЧС Беларуси/Telegram)

В Беларуси загорелся Мозырский НПЗ в Беларуси (Фото:Кадр из видео МЧС Беларуси/Telegram)

В Беларуси произошел пожар на Мозырском нефтеперерабатывающем заводе. Об этом сообщает МЧС Беларуси в Telegram.

По данным МЧС Беларуси, на территории завода произошло факельное горение из задвижки установки по производству бензина.

Отмечается, якобы спасатели уже ликвидировали пожар.

Видео дня

По сообщению белорусского МЧС, пострадавших в результате пожара нет. Причина возгорания устанавливается.

Ранее Служба безопасности Украины установила, что Россия хочет использовать «вагнеровцев» для втягивания Беларуси в полномасштабную войну против Украины.

По данным СБУ, страна-агрессор готовит провокацию «под чужим флагом» на стратегическом объекте Беларуси — Мозырском НПЗ.

Сообщается, что информацию о запланированном теракте работники Службы безопасности получили из нескольких источников. Одним из них является российский военнослужащий, которого украинские бойцы взяли в плен на Запорожском направлении.

По данным СБУ российская ДРГ должна совершить провокацию на заводе, изображая из себя «украинских диверсантов», а в содеянном обвинить Украину, чтобы таким образом попытаться втянуть Минск в полномасштабную войну.

Редактор: Юлия Завадская

Теги:   Беларусь МЧС Пожежа Мозырский НПЗ

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
X