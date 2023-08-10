После предупреждения СБУ. В Беларуси загорелся Мозырский НПЗ — видео 10 августа, 15:11 В Беларуси загорелся Мозырский НПЗ в Беларуси (Фото:Кадр из видео МЧС Беларуси/Telegram)

В Беларуси произошел пожар на Мозырском нефтеперерабатывающем заводе. Об этом сообщает МЧС Беларуси в Telegram.

По данным МЧС Беларуси, на территории завода произошло факельное горение из задвижки установки по производству бензина.

Отмечается, якобы спасатели уже ликвидировали пожар.

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По сообщению белорусского МЧС, пострадавших в результате пожара нет. Причина возгорания устанавливается.

Ранее Служба безопасности Украины установила, что Россия хочет использовать «вагнеровцев» для втягивания Беларуси в полномасштабную войну против Украины.

По данным СБУ, страна-агрессор готовит провокацию «под чужим флагом» на стратегическом объекте Беларуси — Мозырском НПЗ.

Сообщается, что информацию о запланированном теракте работники Службы безопасности получили из нескольких источников. Одним из них является российский военнослужащий, которого украинские бойцы взяли в плен на Запорожском направлении.

По данным СБУ российская ДРГ должна совершить провокацию на заводе, изображая из себя «украинских диверсантов», а в содеянном обвинить Украину, чтобы таким образом попытаться втянуть Минск в полномасштабную войну.