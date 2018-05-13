На митинг в Тбилиси из-за обострения ситуации доставили полицейские водометы

В центр города Тбилиси, столицы Грузии, где проводится митинг против ужесточения государственной политики в отношении наркотических веществ, доставлены два полицейских водомета, а также стягиваются дополнительные силы МВД и машины скорой помощи. Об этом сообщает Интерфакс-Украина со ссылкой на местные СМИ.

Ситуация на проспекте Руставели обострилась после попыток сторонников крайне правых и националистических организаций, которые организовавали контракцию, прорваться к зданию парламента.

Участников двух акций разделяют правоохранители.

Также сообщается, что между отдельными группами молодых людей происходят столкновения, в обе стороны летят камни и другие предметы. По информации СМИ, националисты закидали бутылками и обувью сотрудников правоохранительных органов.

Несколько агрессивных участников митинга были задержаны полицией.

Напомним, 12 мая грузинская полиция провела масштабную спецоперацию в двух самых популярных ночных клубах Тбилиси, в результате чего были задержаны восемь обвиняемых в торговле наркотиками. Спецоперация спровоцировала беспорядки на улицах города, недовольные горожане направились к зданию парламента, где начались акции протеста и стычки с полицией.

Ранее сообщалось, что в воскресенье, 13 мая, полиция в Тбилиси снесла палатки на площади перед зданием парламента, установленные участниками акции против проведения антинаркотических рейдов.