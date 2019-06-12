Марш в поддержку Голунова в Москве: задержаны 400 человек Сегодня, 16:33 Цей матеріал також доступний українською Maxim Shemetov/Reuters Среди задержанных есть журналисты Maxim Shemetov/Reuters

Во время Марша в поддержку российского журналиста Медузы Ивана Голунова были задержаны 400 человек.

Об этом пишетОВД-Инфо.

Среди задержанных есть журналисты.

Ранее сообщалась о 100 задержанных.

Напомним, что 7 июня российские силовики задержали в Москве журналиста-расследователя зарегистрированного в Латвии русскоязычного интернет-издания Медуза Ивана Голунова.

Ему предъявили обвинение в «покушении на сбыт наркотиков в крупном размере». Данная статья УК РФ предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 10 до 20 лет.

Голунов известен своими журналистскими расследованиями.

Его коллеги подозревают, что задержание сотрудника Медузы связано с готовившимся материалом о коррупции в московской мэрии.

В итоге, в связи с мощным давлением общественности и отсутствием каких-либо доказательств вины задержанного его все же отпустили.