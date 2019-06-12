Марш в поддержку Голунова в Москве: задержаны 400 человек
Во время Марша в поддержку российского журналиста Медузы Ивана Голунова были задержаны 400 человек.
Об этом пишетОВД-Инфо.
Среди задержанных есть журналисты.
Ранее сообщалась о 100 задержанных.
Напомним, что 7 июня российские силовики задержали в Москве журналиста-расследователя зарегистрированного в Латвии русскоязычного интернет-издания Медуза Ивана Голунова.
Ему предъявили обвинение в «покушении на сбыт наркотиков в крупном размере». Данная статья УК РФ предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 10 до 20 лет.
Голунов известен своими журналистскими расследованиями.
Его коллеги подозревают, что задержание сотрудника Медузы связано с готовившимся материалом о коррупции в московской мэрии.
В итоге, в связи с мощным давлением общественности и отсутствием каких-либо доказательств вины задержанного его все же отпустили.