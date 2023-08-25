На месте крушения самолета Пригожина найдены 10 тел и «черный ящик» 25 августа, 20:22 Место падения самолета Пригожина (Фото:REUTERS/Marina Lystseva)

Следственный комитет РФ отчитался, что найдены 10 тел и «черные ящики» после крушения самолета, принадлежащего главарю ЧВК Вагнера Евгению Пригожину.

В пресс-релизе сказано, что для установления личностей погибших «проводятся молекулярно-генетические экспертизы». Кроме этого, следователи изъяли бортовые самописцы и продолжают «детальный осмотр места происшествия».

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«В настоящее время также изымаются предметы и документация, имеющие значение для установления всех обстоятельств авиакатастрофы, будут назначены необходимые судебные экспертизы», — говорится в сообщении.

Крушение самолета Пригожина — что известно

В российской Тверской области в среду, 23 августа, разбился самолет Embraer Legacy 600. Росавиация подтвердила, что на борту были хозяин «вагнеровцев» Евгений Пригожин и Дмитрий Уткин.



Авария произошла ровно через два месяца после начала провальной попытки бунта вагнеровцев. Всего, как заявили в Росавиации, на борту было десять человек — семь пассажиров (боевики Вагнера, в том числе владелец нескольких связанных с Пригожиным юрлиц Валерий Чекалов) и три члена экипажа.

Среди самых популярных версий катастрофы самолета Embraer Legacy 600 Пригожина — взрыв на борту и ракетный удар с земли.



Инфографика: NV

24 августа российский диктатор Путин, комментируя возможное убийство Пригожина, заговорил о нем в прошедшем времени и объявил, что тот «был человек сложной судьбы».



В Пентагоне также считают вероятным, что Пригожин мертв, но не готовы сейчас это подтвердить.