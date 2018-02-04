На месте крушения поездов в США пролилось 20 тысяч литров топлива

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Железнодорожная катастрофа в Южной Каролине
Скриншот видео Maayan Schechter / Twitter

Железнодорожная катастрофа в Южной Каролине

20 тысяч литров топлива вылились в результате столкновения двух поездов в Южной Каролине, США, сообщает CNN.

Власти округа Лексингтон, где произошла катастрофа, утверждают, что утечка топлива не несет угрозы.

По последним данным, в результате столкновения поездов погибли два человека и около 70 пострадали. Травмы варьируются от ссадин до переломов.

Один из пассажиров, Дерек Петтауэй, рассказал CNN, что проснулся от сильного толчка. Проводники быстро эвакуировали пассажиров. По его словам, никто не паниковал, вероятно, из-за шока. Сам Дерек отделался ушибом.

Пассажирский поезд компании Амтрак столкнулся с товарным в воскресенье, 4 февраля. Локомотив и несколько вагонов пассажирского состава сошли с рельсов.

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