На месте ДТП в Сочи заметили «умершего» в СИЗО лидера Кущевской группировки Цапка — фото Сегодня, 12:45 Цей матеріал також доступний українською КП На счету банды Цапка рэкет, десятки убийств и сотни изнасилований КП

Жители Сочи заметили на месте ДТП, которое произошло в городе 4 июня, одиозного лидера Кущевской группировки Сергея Цапка, который, согласно официальным данным, умер в СИЗО.

Соответствующее фото, на котором он запечатлен рядом с пострадавшей в результате аварии, было снято кем-то из случайных очевидцев.

Фото: КП

Как сообщает КП, после этого местные жители обратились к прокурору Игорю Грязнову с просьбой проверить эту информацию.

Фото: КП

«В сеть интернет попала фотография, на которой зафиксирован человек, имеющий внешнее сходство с лидером Кущевской ОПГ Сергеем Цапком. Жители станицы Кущевской хорошо знали умершего главаря банды и утверждают, что на фото, сделанном 04.06.2019 года на месте происшествия, именно Сергей Викторович Цапок», — говорится в обращении.

Фото: КП

Отметим, что на счету банды Цапка, которая специализировалась на рэкете, десятки убийств и сотни изнасилований.

Наиболее известным преступлением группировки стало нападение на дом фермера Сервера Аметова в 2010 году, во время которого были убиты и сожжены 12 человек, в том числе четверо детей.

В итоге Цапок был приговорен к пожизненному заключению, однако он подал апелляцию, и на время ее рассмотрения оставался в СИЗО, где и «умер» в июле 2014 года.