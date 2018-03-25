На марш за ограничение продажи оружия в Нью-Йорке вышло более 150 тысяч человек

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Марш в Нью-Йорке прошел 24 марта

Марш в Нью-Йорке прошел 24 марта

На митинг за введение ограничений на ношение оружия в американском городе Нью-Йорк вышло более 150 тысяч человек.

Напомним, 24 марта в США прошли массовые митинги за ограничение ношения оружия.

Дебаты о необходимости ужесточения контроля за оружием вспыхивают в США с новой силой после каждой трагедии, связанной с массовой стрельбой. Тем не менее, пока никаких заметных изменений в этой сфере так и не произошло.

Организаторы национальной акции уже заявили, что менее чем за два месяца им удалось собрать 3,8 миллиона долларов. Эти деньги пойдут на поддержку кандидатов, выступающих за ужесточение контроля над оружием, на предстоящих осенью промежуточных выборах в Конгресс США.

Инициативу школьников публично поддержали многие знаменитости в США. Ожидается, что в субботней акции в Вашингтоне примут участие актер Джордж Клуни, певицы Ариана Гранде, Мили Сайруси другие.

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