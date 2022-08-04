Девочка стреляет в пластикового Путина в США — фото недели 4 августа, 20:05 Автор скульптуры — француз Джеймс Коломина (Фото:REUTERS/Andrew Kelly)

В Центральном парке Нью-Йорка на Манхэттене появился пластмассовый «Путин» на игрушечном танке, фигура российского диктатора установлена на детской площадке.



Автор скульптуры — уличный художник из Франции Джеймс Коломина. Дети разными способами испытывают ее на прочность, сообщает ВВС. В частности, пытаются оторвать ствол пушки между ног Путина.

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На снимке Reuters — девочка стреляет из водяного пистолета в лицо «кровавому» Путину.

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Инфографика: REUTERS/Andrew Kelly

Ранее скульптура экспонировалась на детских площадках в Барселоне и Париже.



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