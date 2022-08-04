Девочка стреляет в пластикового Путина в США — фото недели

4 августа, 20:05
Автор скульптуры — француз Джеймс Коломина (Фото:REUTERS/Andrew Kelly)

Автор скульптуры — француз Джеймс Коломина (Фото:REUTERS/Andrew Kelly)

В Центральном парке Нью-Йорка на Манхэттене появился пластмассовый «Путин» на игрушечном танке, фигура российского диктатора установлена на детской площадке.

Автор скульптуры — уличный художник из Франции Джеймс Коломина. Дети разными способами испытывают ее на прочность, сообщает ВВС. В частности, пытаются оторвать ствол пушки между ног Путина.

Видео дня

На снимке Reuters — девочка стреляет из водяного пистолета в лицо «кровавому» Путину.

Нажмите для увеличения картинки.

Инфографика: REUTERS/Andrew Kelly

Ранее скульптура экспонировалась на детских площадках в Барселоне и Париже.

Редактор: Николай Поддубный

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Теги:   Владимир Путин Нью-Йорк Манхэттен Скульптура Дети

Эксклюзивы НВ

Павел Климкин
Экс-министр иностранных дел Украины
Это не последний раунд. Какую игру затеяли Россия и Китай

Я буду сознательно упрощать, но логика действий России и Китая была такой

4 августа, 18:01
Мнения
Фрэнсис Фукуяма
Американский философ, политический экономист
Повод для оптимизма. Что меняется для Украины

Появляется все больше свидетельств того, что импульс в войне между Россией и Украиной довольно резко сместился в пользу украинской стороны

4 августа, 16:27
Мнения
Дайан Фрэнсис
Редактор канадского National Post
Путин играет в кошки-мышки. Что делает Европа?

Путин своими играми в кошки-мышки подталкивает Европу к энергетическому кризису и рецессии

4 августа, 12:30
Мнения
Загрузка...
Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо НВ
X