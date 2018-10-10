На Майорке из-за наводнения погибли по меньшей мере пять человек

На известном туристическом острове Майорка в Испании ночью в результате сильного наводнения погибли пять человек.
Еще 12 человек считаются пропавшими без вести, сообщает Reuters.
Региональное правительство собралось на экстренное совещание в связи со стихией. На место происшествия были отправлены спасатели и воинские части.
Премьер-министр Испании Педро Санчес планирует посетить Майорку в среду.
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