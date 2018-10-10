10 октября 2018, среда

На Майорке из-за наводнения погибли по меньшей мере пять человек

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Жертвами наводнения на Майорке стали пять человек

Жертвами наводнения на Майорке стали пять человек

На известном туристическом острове Майорка в Испании ночью в результате сильного наводнения погибли пять человек.

Еще 12 человек считаются пропавшими без вести, сообщает Reuters.

Региональное правительство собралось на экстренное совещание в связи со стихией. На место происшествия были отправлены спасатели и воинские части.

Премьер-министр Испании Педро Санчес планирует посетить Майорку в среду.

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