19 июня 2018, вторник

На Мадагаскаре потерпел крушение самолет, пять человек погибли

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Самолет совершал тренировочный полет
Скриншот с видео

Самолет совершал тренировочный полет

На острове Мадагаскар разбился частный самолет.

Как сообщает Reuters, погибли пять человек.

Самолет принадлежал частной компании Madagascar Trans Air. Он разбился в западной части города Антананариву.

Самолет совершал тренировочный полет в непосредственной близости от аэродрома Ивато.

По факту крушения самолета проводится расследование. Подробности авиакатастрофы не раскрываются.

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