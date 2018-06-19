На Мадагаскаре потерпел крушение самолет, пять человек погибли

На острове Мадагаскар разбился частный самолет.
Как сообщает Reuters, погибли пять человек.
Самолет принадлежал частной компании Madagascar Trans Air. Он разбился в западной части города Антананариву.
Самолет совершал тренировочный полет в непосредственной близости от аэродрома Ивато.
По факту крушения самолета проводится расследование. Подробности авиакатастрофы не раскрываются.
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