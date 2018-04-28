На Мадагаскаре более тысячи протестующих требуют отставки президента, есть погибшие

0 комментировать
Цей матеріал ви можете прочитати й українською мовою
Активисты требуют отстранить от должности действующего президента Мадагаскара Эри Радзаунаримампианина

Активисты требуют отстранить от должности действующего президента Мадагаскара Эри Радзаунаримампианина

В столице Мадагаскара Антананариву более тысячи оппозиционных активистов вышли на митинг с требованием отставки действующего президента Эри Радзаунаримампианина. Об этом сообщает AFP.

Протестные антиправительственные акции продолжаются уже восьмой день. Официально сообщается, что в первый день митинга погибли два человека и 16 получили ранения. Однако протестующие заявляют о большем числе погибших.

Оппозиция обвиняет правительство в попытке вывести ее из гонки за семь месяцев до президентских выборов с помощью новых законов о выборах, которые, по их мнению, направлены на укрепление сил правящей партии.

Они утверждают, что новые законы могут лишить некоторых кандидатов статуса на президентских выборах.

Активисты призывают конституционный суд исследовать новый закон, а также отстранить от должности действующего президента Эри Радзаунаримампианина.

"Демонстрации не останавливаются в столице Мадагаскара. Уже неделю протестов. Баланс: 3 погибших и десятки раненых", – сообщает очевидец событий.

 

 

 

 

 

Читайте срочные новости и самые интересные истории в Viber и Telegram Нового Времени.

Комментарии

1000

Правила комментирования
Последние     Лучшие
Показать больше комментариев

Последние новости

Все новости

ТОП-3 блога

авторы

Все мнения

Фото

ВИДЕО

Читайте на НВ style

Страны ТОП-10

опрос

Все опросы
Погода
Погода в Киеве

влажность:

давление:

ветер:

Погода на sinoptik.ua во Львове