Впервые с 1959 года. Куба отменила традиционный парад на 1 мая из-за экономических проблем 30 апреля, 23:06 Куба впервые за 64 лет отменила традиционный первомайский парад из-за проблем с топливом (Фото:REUTERS/Alexandre Meneghini)

Коммунистическое правительство Кубы впервые за 64 года отменило традиционный парад на 1 мая (Международный день солидарности трудящихся). Причиной стали экономические проблемы и острая нехватка топлива.

Об этом сообщает BBC.

Отмечается, что ежегодно сотни тысяч человек приезжают на автобусах со всего острова, чтобы заполнить площадь Революции в столице страны Гавани в Международный день солидарности трудящихся.

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В этом году празднование отменили. В последние недели в стране образовались большие очереди на заправках, а водители ждут топлива по несколько дней.

Ранее в этом месяце президент Мигель Диас-Канель заявил, что Куба получает только две трети требуемого ей топлива, добавив, что поставщики не выполняют договорных обязательств.

Отмечается, что Куба имеет доступ к низкосортной сырой нефти, на находящемся под санкциями США острове стране не хватает мощностей для ее переработки.

За последние годы поставки сырой нефти высшего качества из Венесуэлы, крупнейшего поставщика топлива на Кубе, упали на 50%.

Аналитики убеждены, что Венесуэла сама испытывает серьезные проблемы, и ей становится все труднее субсидировать своего социалистического союзника.

В Москве в этом году отменили первомайские демонстрации и шествия. Официальная причина – опасения « Терактов».

Ранее российские власти отменили парады 9 мая в пограничном Белгороде и Курске, а также в оккупированном Крыму.