Жители Кубы проголосовали на референдуме за легализацию однополых браков 28 сентября, 06:38 Большинство жителей Кубы поддержали легализацию однополых браков (Фото:REUTERS/Alexandre Meneghini)

Национальная избирательная комиссия Кубы сообщила, что большинство жителей страны на референдуме поддержали легализацию однополых браков и усыновление ими детей.



Об этом сообщает Reuters.

66,9% (более 3,9 миллионов человек) поддержали ратификацию на Кубе нового семейного кодекса. Против выступили 33% (1,95 миллиона).

Всего в голосовании приняли участие 74% жителей Кубы.

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Новый кодекс легализирует однополые браки, гражданские союзы и также позволяет однополым парам усыновлять детей.

«Справедливость восторжествовала», — прокомментировал голосование президент Кубы Мигель Диас-Канель.