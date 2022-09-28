Жители Кубы проголосовали на референдуме за легализацию однополых браков
Большинство жителей Кубы поддержали легализацию однополых браков (Фото:REUTERS/Alexandre Meneghini)
Национальная избирательная комиссия Кубы сообщила, что большинство жителей страны на референдуме поддержали легализацию однополых браков и усыновление ими детей.
Об этом сообщает Reuters.
66,9% (более 3,9 миллионов человек) поддержали ратификацию на Кубе нового семейного кодекса. Против выступили 33% (1,95 миллиона).
Всего в голосовании приняли участие 74% жителей Кубы.
Новый кодекс легализирует однополые браки, гражданские союзы и также позволяет однополым парам усыновлять детей.
«Справедливость восторжествовала», — прокомментировал голосование президент Кубы Мигель Диас-Канель.