Более 120 пострадавших. Из-за удара молнии на Кубе загорелась огромная нефтебаза — видео 7 августа, 09:02 В результате удара молнии загорелись два резервуара емкостью 300 тысяч баррелей (Фото:REUTERS/Alexandre Meneghini)

В субботу, 6 августа, на Кубе вспыхнул масштабный пожар на территории промышленной зоны Матансас на западе страны.

Как сообщает агентство Reuters, в результате происшествия пострадала более 120 человек, из них 36 были госпитализированы.

Кроме того, еще 17 спасателей числятся пропавшими без вести.

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Причиной пожара на нефтебазе стал удар молнии, в результате которого загорелся один из восьми резервуаров емкостью 300 тысяч баррелей, а спустя некоторое время пламя перекинулось на еще один, после чего прогремел второй взрыв.

«Этот район является перевалочным пунктом для различных теплоэлектростанций, а не только для ближайшей, так что это может быть очень плохой новостью для энергосистемы», — отметил директор Программы энергетики и окружающей среды Техасского университета в Остине Хорхе Пинон.

Фото: REUTERS/Alexandre Meneghini

Фото: REUTERS/Alexandre Meneghini

Фото: REUTERS/Alexandre Meneghini

Фото: REUTERS/Alexandre Meneghini

В связи с катастрофой власти Кубы уже обратились за помощью к другим странам.

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