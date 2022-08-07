Более 120 пострадавших. Из-за удара молнии на Кубе загорелась огромная нефтебаза — видео

7 августа, 09:02
В результате удара молнии загорелись два резервуара емкостью 300 тысяч баррелей (Фото:REUTERS/Alexandre Meneghini)

В результате удара молнии загорелись два резервуара емкостью 300 тысяч баррелей (Фото:REUTERS/Alexandre Meneghini)

В субботу, 6 августа, на Кубе вспыхнул масштабный пожар на территории промышленной зоны Матансас на западе страны.

Как сообщает агентство Reuters, в результате происшествия пострадала более 120 человек, из них 36 были госпитализированы.

Кроме того, еще 17 спасателей числятся пропавшими без вести.

Видео дня

Причиной пожара на нефтебазе стал удар молнии, в результате которого загорелся один из восьми резервуаров емкостью 300 тысяч баррелей, а спустя некоторое время пламя перекинулось на еще один, после чего прогремел второй взрыв.

https://twitter.com/IskraSalcedo1/status/1556004127393595396
https://twitter.com/nexta_tv/status/1556150644565610496
https://twitter.com/JorgeMedellin95/status/1556027851119403008
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«Этот район является перевалочным пунктом для различных теплоэлектростанций, а не только для ближайшей, так что это может быть очень плохой новостью для энергосистемы», — отметил директор Программы энергетики и окружающей среды Техасского университета в Остине Хорхе Пинон.

REUTERS/Alexandre Meneghini
Фото: REUTERS/Alexandre Meneghini
REUTERS/Alexandre Meneghini
Фото: REUTERS/Alexandre Meneghini
REUTERS/Alexandre Meneghini
Фото: REUTERS/Alexandre Meneghini
REUTERS/Alexandre Meneghini
Фото: REUTERS/Alexandre Meneghini

В связи с катастрофой власти Кубы уже обратились за помощью к другим странам.

Редактор: Олег Кононенко

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Теги:   Куба Молния Пожар Нефтебаза

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