В районе Азовского моря во время учебного полета разбился российский самолет Л-39

В четверг, 18 октября, в Краснодарском крае (РФ) во время выполнения учебно-тренировочного полета потерпел крушение учебный самолет Л-39.

Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ, передает ТАСС.

По информации российских военных, самолет упал в воду в районе населенного пункта Должанская. На данный момент проводятся поиски летчиков.

Источник агентства в экстренных службах региона сообщил, что два пилота успели катапультироваться, пострадавших нет. По словам источника, предположительное место падения самолета и летчиков находится в Азовском море в районе Должанской косы.

В Минобороны РФ добавили, что причиной крушения могла стать техническая неисправность. Самолет выполнял полет без боекомплекта.

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