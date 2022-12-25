В России новый масштабный пожар: горел ТЦ на Кубани

25 декабря, 12:12
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На Кубани вспыхнул пожар в местном ТЦ (Фото:Кубань 24 / Telegram)

На Кубани вспыхнул пожар в местном ТЦ (Фото:Кубань 24 / Telegram)

Утром в воскресенье, 25 декабря, в станице Тбилисской Краснодарского края РФ вспыхнул пожар в местном ТЦ Вега. Огонь охватил площадь более тысячи квадратных метров.

Местные телеграм-каналы опубликовали фото и видео пожара около 08:30 по местному времени (07:30 по Киеву).

По данным регионального управления МЧС РФ, площадь пожара достигла тысячи квадратных метров. Прибывшие на место специалисты выяснили, что возгорание произошло на втором этаже, где располагался магазин одежды.

Видео дня

Через два часа возгорание было ликвидировано. Сообщается, что никто не пострадал.

Редактор: София Лазарова

Теги:   Россия Кубань Пожар Война России против Украины

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