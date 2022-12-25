В России новый масштабный пожар: горел ТЦ на Кубани 25 декабря, 12:12 На Кубани вспыхнул пожар в местном ТЦ (Фото:Кубань 24 / Telegram)

Утром в воскресенье, 25 декабря, в станице Тбилисской Краснодарского края РФ вспыхнул пожар в местном ТЦ Вега. Огонь охватил площадь более тысячи квадратных метров.

Местные телеграм-каналы опубликовали фото и видео пожара около 08:30 по местному времени (07:30 по Киеву).



По данным регионального управления МЧС РФ, площадь пожара достигла тысячи квадратных метров. Прибывшие на место специалисты выяснили, что возгорание произошло на втором этаже, где располагался магазин одежды.

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Через два часа возгорание было ликвидировано. Сообщается, что никто не пострадал.