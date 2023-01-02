Журналисты нашли огромное кладбище вагнеровцев на Кубани — видео

2 января, 11:54
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Характерным отличием могил вагнеровцев является отсутствие фотографий (Фото:Sota)

Характерным отличием могил вагнеровцев является отсутствие фотографий (Фото:Sota)

На Кубани нашли огромное кладбище российских захватчиков из ЧВК Вагнера, подконтрольной близкому к Кремлю военному преступнику Евгению Пригожину.

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Видео с могилами наемников обнародовали в Telegram-канале Sota.

Как сообщается, кладбище находится в станице Бакинской Краснодарского края.

Характерным отличием могил вагнеровцев, которых часто набирают в российских тюрьмах, чтобы использовать в качестве «пушечного мяса», является отсутствие фотографий и венок с желтой пятиконечной звездой по центру.

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На обнародованных кадрах видно сотни крестов, при том, что тела убитых в Украине наемников обычно бросают на поле боя, а в РФ хоронят лишь тех, кто был эвакуирован в результате ранения и скончался уже в госпитале.

Редактор: Олег Кононенко

Теги:   Российская агрессия Российские военные Кубань Краснодарский край Частная военная компания Вагнера ЧВК Война России против Украины

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