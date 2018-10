На крупнейшем нефтеперерабатывающем заводе Канады произошел взрыв

В понедельник, 8 октября, в канадской провинции Нью-Брансуик произошел взрыв на территории крупнейшего нефтеперерабатывающего завода с последующим возгоранием.

Об этом сообщает CBC News со ссылкой на очевидцев.

По словам местных жителей, они услышали сильный взрыв, после чего начался пожар. Столб дыма был виден за несколько километров.

В компании Irving Oil сообщили, что на НПЗ в городе Сент-Джон произошел "крупный инцидент". Неизвестно, есть ли пострадавшие или погибшие.

"Мы активно проводим оценку ситуации в это время и позже предоставим больше информации", - говорится в сообщении компании.

Завод Irving Oil в Сент-Джоне является крупнейшим в стране, его мощность составляет 300 тысяч баррелей нефтепродуктов в день.

The fire is being attacked from all sides. An ambulance with sirens just left the main refinery entrance on Loch Lomond Rd. Traffic blocked in all directions. pic.twitter.com/MUsm4cJjKo