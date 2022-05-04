Экипаж крейсера Москва мог состоять из срочников более чем наполовину — СМИ 4 мая, 15:35 Цей матеріал також доступний українською На крейсере Москва могло быть около 300 срочников (Фото:REUTERS/Alexey Pavlishak)

Экипаж уничтоженного ВСУ флагмана черноморского флота РФ ракетного крейсера Москва мог состоять из срочников более чем наполовину, рассказало Агентство. Новости со ссылкой на сразу два источника.

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Как сообщается, один из собеседников контактирует с родителями пропавших моряков, а второй получил эту информацию во время общения с офицерами ЧФ.

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«На крейсере Москва всегда были и есть срочники. Экипаж — живая машина, заменить его часть, отправить срочников домой к маме, а контрактников — выполнять боевые задачи, быстро невозможно», — пояснил бывший заместитель главреда пропагандистской газеты Минобороны РФ Флаг Родины, капитан 1-го ранга в запасе Сергей Горбачев.

Эту же информацию подтвердил и источник, общающийся с родителями пропавших моряков.

«Все сводится примерно к цифре в 300 срочников. Это обычная практика на всех кораблях, Неустрашимый, к примеру, с такой же комплектацией. Нужны матросы „принеси-подай“, все срочники ВМФ распределены по кораблям», — рассказал он.

Согласно официальным данным, на крейсере Москвы погиб якобы лишь один человек, а судьба еще 27 — неизвестна.

В то же время СМИ известно о, как минимум, 13 матросах, о пропаже которых заявили их родные. Из них срочниками оказались 10 человек.

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