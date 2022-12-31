Горело бы красиво. В Москве на Красной площади пытались поджечь главную новогоднюю елку РФ

31 декабря, 10:02
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На территории Кремля пытались поджечь главную новогоднюю елку РФ (Фото:RIA_Kremlinpool / Telegram)

На территории Кремля пытались поджечь главную новогоднюю елку РФ (Фото:RIA_Kremlinpool / Telegram)

На Красной площади в Москве в пятницу, 30 декабря, мужчина облил бензином главную новогоднюю елку России, которая стоит на территории Кремля, и попытался ее поджечь.

Об этом пишет российское пропагандистское издание Известия.

Однако, осуществить задуманное мужчине не удалось, так как его задержали силовики. О мотивах его поступка неизвестно.

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Тем временем российские СМИ сообщают, что в новогоднюю ночь в Москве закроют доступ на Красную площадь.

Редактор: София Лазарова

Теги:   Россия Москва Кремль Елка Красная площадь Новый Год Новогодняя ель Война России против Украины Новый год 2023

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