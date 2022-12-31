Горело бы красиво. В Москве на Красной площади пытались поджечь главную новогоднюю елку РФ
На территории Кремля пытались поджечь главную новогоднюю елку РФ (Фото:RIA_Kremlinpool / Telegram)
На Красной площади в Москве в пятницу, 30 декабря, мужчина облил бензином главную новогоднюю елку России, которая стоит на территории Кремля, и попытался ее поджечь.
Об этом пишет российское пропагандистское издание Известия.
Однако, осуществить задуманное мужчине не удалось, так как его задержали силовики. О мотивах его поступка неизвестно.
Тем временем российские СМИ сообщают, что в новогоднюю ночь в Москве закроют доступ на Красную площадь.