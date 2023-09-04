На Красной площади Москвы задержали активистку с флагом Украины
Флаг Украины (Фото:Mircea / Pixabay)
Российские силовики во время одиночного пикета на Красной площади Москвы задержали активистку Елену Кожевникову, завернувшуюся в флаг Украины.
Об этом сообщает ОВД-Инфо со ссылкой на задержанную.
Ее отвезли в отдел полиции района Китай-город. К ней уже выехал адвокат от ОВД-Инфо Алан Кибизов.
Позже женщину отпустили из отдела полиции с протоколами по статьям «о дискредитации российской армии» и «нарушении правил проведения публичного мероприятия».
Других подробностей не раскрывается.