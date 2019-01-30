На Корсике мужчина открыл огонь по прохожим и забаррикадировался в доме, пять раненых
Сегодня, 19:16
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В городе Бастия на французском острове Корсика неизвестный мужчина открыл огонь по прохожим, сообщает BFMTV.
Злоумышленник устроил стрельбу на одной из улиц Бастии примерно в 16.30 по местному времени.
Затем он забаррикадировался в доме, где живет. Полиция начала операцию по его нейтрализации.
В результате ранения получили пять человек. Состояние одного из них очень тяжелое. Среди пострадавших есть офицер полиции.
Что стало причиной стрельбы пока не сообщается.