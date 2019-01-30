На Корсике мужчина открыл огонь по прохожим и забаррикадировался в доме, пять раненых Сегодня, 19:16 2112 Цей матеріал також доступний українською EPA Ранения получил сотрудник полиции EPA

В городе Бастия на французском острове Корсика неизвестный мужчина открыл огонь по прохожим, сообщает BFMTV.

Злоумышленник устроил стрельбу на одной из улиц Бастии примерно в 16.30 по местному времени.

Затем он забаррикадировался в доме, где живет. Полиция начала операцию по его нейтрализации.

В результате ранения получили пять человек. Состояние одного из них очень тяжелое. Среди пострадавших есть офицер полиции.

Что стало причиной стрельбы пока не сообщается.