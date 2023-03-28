На Кипре украинка с ножом подошла к россиянам, ее приговорили к шести месяцам лишения свободы — видео

28 марта, 14:46
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Украинка подошла к россиянам, которые стояли с флагом страны-агрессора (Фото:Скриншот/twitter.com/mdfzeh)

Украинка подошла к россиянам, которые стояли с флагом страны-агрессора (Фото:Скриншот/twitter.com/mdfzeh)

На Кипре к шести месяцам лишения свободы приговорили 55-летнюю украинку, которая с ножом подошла к россиянам в августе прошлого года в Ларнаке.

Соответствующее решение объявил Окружной суд Ларнаки, пишет The Cyprus Times.

В октябре издание Аlphanews писало, что украинка не признала себя виновной.

Как сообщил KYPE пресс-секретарь департамента полиции Ларнаки Харис Хатзигиасеми, женщине предъявили обвинения «в нападении, ношении ножа за пределами помещения, пьяном состоянии, беспорядках, нарушении общественного порядка и ношении оружия для разжигания террора».

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К этим категориям добавили статью, касающуюся «вопросов расизма».

При этом на видео, опубликованном в соцсетях, видно, что женщина подошла к группе россиян, размахивавших флагом страны-агрессора, но ее почти сразу увели в сторону.

https://twitter.com/tweetsNV/status/1640692717108830208
Редактор: Дарья Колесниченко

Теги:   Кипр Россияне Война России против Украины

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