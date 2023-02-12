В Кипре избрали нового президента 12 февраля, 23:00 В Кипре избрали нового президента (Фото:GregMontani)

Бывший министр иностранных дел Республики Кипр Никос Христодулидис победил во втором туре президентских выборов, свидетельствуют результаты после подсчета 99,5% бюллетеней.

Как пишет Интерфакс-Украина, Христодолидис получил 52% голосов. Его оппонент – карьерный дипломат Андреас Мавроянис – набрал 48% и признал свое поражение.

49-летний Христодолидис занимал должность главы МИД Республики Кипр с 2018 по 2022 год, до этого он был официальным представителем правительства. Перед выборами поддержали центристские и правоцентристские партии.

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Президент Республики Кипр избирается на 5 лет. Нынешний глава государства Никос Анастасиадис занимает этот пост с 2013 года. По местному законодательству, он не может переизбираться на третий срок.