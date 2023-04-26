«Бросили коктейль Молотова». На Кипре горел российский культурный центр — видео

26 апреля, 16:45
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Пожар в здании российского «центра науки и культуры» на Кипре (Фото:РИА Новости / Telegram)

Пожар в здании российского «центра науки и культуры» на Кипре (Фото:РИА Новости / Telegram)

В городе Никосия (столица Кипра) в среду, 26 апреля, горело здание российского «центра науки и культуры».

Глава центра Алина Радченко сказала кремлевскому пропагандистскому агентству ТАСС, что, по словам очевидцев, в здание «бросили коктейли Молотова».

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«Произошло два сильных хлопка, горят стена и крыша. Люди эвакуированы. Полиция оцепила здание, на месте работают пожарные», — заявила Радченко.

Видео дня

Позже пропагандисты сообщили, что пожар потушили, зданию «нанесен значительный ущерб». В департаменте пожарной охраны Никосии сказали, что выясняют причины пожара. В посольстве страны-агрессора на Кипре отчитались об «отсутствии пострадавших».

Редактор: Нина Григорская

Теги:   Россия Кипр Пожар коктейль Молотова

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