«Может стать искрой». На Кавказе начало проявляться недовольство войной Путина в Украине — Foreign Policy 26 мая, 18:40 Сюжет Цей матеріал також доступний українською По данным СМИ, среди российских солдат, отправленных воевать в Украину, непропорционально большая часть не являются этническими русскими (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

Несмотря на тотальный контроль СМИ, в России нарастает недовольство войной Путина в Украине. Ее критикуют как обычные россияне, так и российские олигархи и даже отдельные чиновники.

НВ публикует перевод статьи Foreign Policy о первых признаках недовольства войной на Кавказе.

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Солдатский бунт и отказ от «референдума» в Южной Осетии

Во вторник, 24 мая, Алан Гаглоев вступил в должность президента Южной Осетии, российского марионеточного государства на территории Грузии, не признанного никем, кроме России и еще четырех стран. Ожидается, что одним из его первых распоряжений станет отмена запланированного референдума по объединению с Россией, о котором его предшественник объявил ранее в этом месяце. Учитывая, что Южная Осетия — всего 50 тысяч жителей, поддерживаемая тысячами российских солдат — существует только по указке Кремля, такой внезапный поворот по меньшей мере удивителен. Вместе с аналогичными признаками недовольства со стороны других регионов на окраинах Московской империи это говорит о том, что даже самые лояльные ее подданные становятся беспокойными.

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Первые признаки напряженности между южноосетинцами и Кремлем появились в марте, когда около 300 южноосетинских солдат, которых отправили воевать на стороне России в Украину, устроили мятеж, отказались от вторжения и вернулись домой в Южную Осетию. К этому шоку добавилась последующая публикация Медиазоной записи разговора между некоторыми из вернувшихся солдат и предшественником Гаглоева на посту президента Анатолием Бибиловым. Солдаты раскритиковали российское военное руководство и задались вопросом, почему их отправили воевать за Россию в Украину. Солдатский мятеж и неприятие войны подготовили почву для того, чтобы Бибилов проиграл Гаглоеву на выборах в регионе 8 мая.

Однако перед уходом с поста Бибилов объявил, что референдум об объединении с Россией состоится 17 июля. Гаглоев, хотя и поддерживает объединение, как и любой другой одобренный Кремлем лидер Южной Осетии, заявил, что референдум не может состояться без предшествующего ему приглашения Москвы объединиться. После инаугурации Гаглоева пресс-секретарь президента России Владимира Путина заявил, что такого приглашения не планируется.

Подавленный национализм Кавказа

Война вызывает волнение не только в Южной Осетии. В других местах на традиционно неспокойном Кавказе тоже появились признаки недовольства войной Путина. Однако на данный момент Кремль и его местные марионетки все еще находятся под жестким контролем. Нигде уровень недовольства еще не грозит разрывом с Москвой.

По другую сторону Кавказа, собственно, в России, расположена Северная Осетия-Алания, жители которой имеют общую культуру и язык со своими южными собратьями. Там тоже война встряхнула политику. В апреле бывшему североосетинскому борцу за марионеточные республики России на востоке Украины было предъявлено обвинение по новому закону о «дискредитации Вооруженных сил России», принятому для подавления протестов и заявлений против войны в Украине. Активисты Северной Осетии осудили обвинение как политически мотивированное. Еще больше недовольства последовало после того, как 11 мая другому североосетинцу, пережившему теракт в Беслане в 2004 году, в результате которого погибло более 300 человек, было предъявлено обвинение в разжигании ненависти, когда он призвал переименовать улицу Ленина во Владикавказе, столице Северной Осетии, в честь осетинца. Матери Беслана, группа активисток, представляющих жертв теракта, осудили обвинения.

Кремль, тем не менее, по-прежнему опасается национализма на Кавказе — этнически разнообразном регионе, завоеванном и порабощенном Россией в XIX веке, месте ужасных депортаций и массовых убийств, совершенных ее российскими и советскими правителями, и время от времени беспокойном и по сей день.

Москва запретила марши, которые должны были быть посвящены 21 мая — годовщине геноцида российской имперской армией черкесов — этнической группы, в основном проживающей в трех северо-западных кавказских республиках — Адыгее, Кабардино-Балкарии и Карачаево-Черкесии. Тем не менее, сотни людей собрались в разных местах, и сообщалось об арестах полицией. Однако это вряд ли спровоцирует более широкое движение, даже несмотря на то, что сообщения о геноциде со стороны России в отношении украинцев в ходе продолжающейся войны заставляют активистов черкесской диаспоры проводить параллели с историей своего народа.

Война ощущалась и в Ингушетии, еще одной якобы автономной этнической республике, расположенной между Северной Осетией и Чечней. Сообщалось, что на прошлой неделе в бою в Украине погиб племянник заместителя министра обороны России Юнус-Бека Евкурова, бывшего лидера региона. Вскоре после этого на его похороны прибыли Евкуров и ингушские старейшины. Отсутствие каких-либо намеков на беспорядки резко контрастирует с 2018 годом, когда вспыхнули значительные местные протесты после изменения Кремлем границы Ингушетии в пользу соседней Чечни.



В Чечне любое сопротивление уже давно подавлено двумя жестокими войнами и железным правлением лояльного Путину лидера региона Рамзана Кадырова. Его бойцы, верные непосредственно ему, а не какому-либо российскому командиру, воюют на стороне России в Украине. Чеченцы также воюют и на стороне Украины, но почти все они из диаспоры и не имеют значительной опоры во власти в Чечне.

Преобладание нерусских меньшинств среди российских солдат в Украине

На самом деле, нерусские меньшинства с Кавказа и других окраин путинской империи преобладают среди российских сил, сражающихся в Украине, и среди тех, кто погиб в путинской войне за единство этнического славянства. Согласно публичным некрологам и сообщениям в социальных сетях, собранным Медиазоной, Дагестан занимает первое место по общему количеству погибших на войне из всех административных регионов России. Учитывая соотношение с числом населения, Северная Осетия-Алания имеет почти в 400 раз больше погибших на войне по сравнению с Москвой. В Ингушетии и Кабардино-Балкарии также значительно преобладает соотношение населения и числа погибших на войне.

Это вызвало некоторые сравнения с ранними этапами советской войны в Афганистане, когда в составе сил вторжения было слишком много солдат из нерусских районов. Позже Советская армия передислоцировала войска из советских республик Средней Азии с передовых позиций, опасаясь, что они слишком мягко относятся к афганскому гражданскому населению.

Некоторые обозреватели даже утверждают, что война в Украине, которая встретила очень мало сопротивления в самом сердце России, приведет к национальному пробуждению в периферийных регионах России, подобно тому, которое последовало за советской войной в Афганистане. Отголоски той войны начались с небольших антивоенных демонстраций в Таджикистане в 1982 году, через три года после вторжения. Недовольство войной также способствовало масштабным беспорядкам в Казахстане в 1986 году, что стало крупнейшим проявлением местного национализма в советской Средней Азии за десятилетия. Цепочка событий, развязанная непопулярной войной Советского Союза, способствовала возникновению первых ростков движения за независимость в Центральной Азии.

Путинскую централизацию всей власти в России быстро не отменить. Если жестокое подавление Кремлем чеченского повстанческого движения не вызвало серьезных антимосковских настроений в других частях России, маловероятно, что их вызовет война в Украине. Более того, контроль Путина над республиками в составе России в последние годы только усилился. Не рассчитывайте, что Россия неизбежно расколется, а ее оставшиеся завоевания колониальной эпохи на Кавказе, в Сибири и в других местах, вырвутся на свободу. Тем не менее, события в Южной Осетии и других местах служат напоминанием о том, что до сих пор безуспешная путинская война может стать той искрой, которая вновь вызовет центробежные тенденции на периферии России.



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