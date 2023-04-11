В России на Камчатке извергается вулкан. Ближайшие поселки засыпало толстым слоем пепла

11 апреля, 14:27
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В результате извержения вулкана все ближайшие поселки засыпало пеплом. (Фото:Official page of Oleg Bondarenko, Head of the Ust-Kamchatsky municipal district/Handout via REUTERS)

В результате извержения вулкана все ближайшие поселки засыпало пеплом. (Фото:Official page of Oleg Bondarenko, Head of the Ust-Kamchatsky municipal district/Handout via REUTERS)

На российском полуострове Камчатка началось извержение одного из крупнейших вулканов Шивелуч в ночь на вторник, 11 апреля. Ближайшие поселки засыпало пеплом.

Об этом сообщают российские СМИ.

Извержению присвоили наивысший код авиационной опасности. В Институте вулканологии и сейсмологии РФ заявили, что высота выброса пепла составляла от 15 до 20 километров, пишет Коммерсант.

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В поселке Ключи, расположенном в 47 километрах от Шивелуча, пеплопад стал сильнейшим за 60 лет. Высота слоя — примерно восемь сантиметров.

Institute of Volcanology and Seismology/Handout via REUTERS
Фото: Institute of Volcanology and Seismology/Handout via REUTERS
Institute of Volcanology and Seismology/Handout via REUTERS
Фото: Institute of Volcanology and Seismology/Handout via REUTERS

В некоторых населенных пунктах исчез свет, а из водопроводных кранов пошла загрязненная вода. В министерстве по чрезвычайным ситуациям РФ говорят, что облако пепла от Шивелуча распространилось на 500 км и может накрыть Петропавловск-Камчатский.

Institute of Volcanology and Seismology/Handout via REUTERS
Фото: Institute of Volcanology and Seismology/Handout via REUTERS
Institute of Volcanology and Seismology/Handout via REUTERS
Фото: Institute of Volcanology and Seismology/Handout via REUTERS
Редактор: Катерина Денисова

Теги:   Россия Камчатка Вулкан Извержение

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