На юго-западе Сирии во время обстрелов погибли 20 человек - ООН

В результате боевых действий в провинции Даръа на юго-западе Сирии погибли по меньшей мере 20 человек, сообщили в Организации Объединенных Наций.

"Вчера (в среду), 20 июня, обстрелы и боевые действия в нескольких районах провинции Даръа, по предварительным данным, привели к гибели 20 человек, в том числе 11 в городе Даръа, множество получили ранения", - говорится в сообщении, которое цитирует Reuters.

По данным ООН, в четверг, 21 июня, боевые действия и обстрелы продолжаются во многих городах на востоке и западе провинции.

В ООН добавили, что активные наступление правительственных сил угрожают безопасности примерно 750 тысяч человек, и могут вынудить их покинуть свои дома.

Напомним, что боевики террористической организации Исламское государство в ходе масштабной операции возобновили контроль над частью сирийского города Абу-Камаль на границе с Ираком.