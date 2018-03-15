На юге Сенегала упал военный вертолет: семь человек ранены, 13 пропали без вести

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В районе происшествия проводится поисково-спасательная операция

В районе происшествия проводится поисково-спасательная операция

Вечером в среду, 14 марта, в прибрежном районе на юго-западе Сенегала потерпел крушение военный вертолет, на борту которого находились 20 человек, сообщает радиостанция Europe 1 со ссылкой на полковника сенегальских Вооруженных сил Абду Ндиая.

По его словам, на борту находились 16 пассажиров и четыре члена экипажа. Он уточнил, что к настоящему моменту удалось обнаружить семерых человек, которым удалось выжить, остальные числятся пропавшими без вести. 

Как уточняется, вертолет упал в мангровых зарослях на территории округа Тамбакунда. В районе происшествия проводится поисково-спасательная операция.

О причинах катастрофы пока больше ничего не сообщается.

Напомним, у берегов Флориды разбился американский истребитель.

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