На юге Сенегала упал военный вертолет: семь человек ранены, 13 пропали без вести

Вечером в среду, 14 марта, в прибрежном районе на юго-западе Сенегала потерпел крушение военный вертолет, на борту которого находились 20 человек, сообщает радиостанция Europe 1 со ссылкой на полковника сенегальских Вооруженных сил Абду Ндиая.

По его словам, на борту находились 16 пассажиров и четыре члена экипажа. Он уточнил, что к настоящему моменту удалось обнаружить семерых человек, которым удалось выжить, остальные числятся пропавшими без вести.

Как уточняется, вертолет упал в мангровых зарослях на территории округа Тамбакунда. В районе происшествия проводится поисково-спасательная операция.

О причинах катастрофы пока больше ничего не сообщается.

Напомним, у берегов Флориды разбился американский истребитель.