26 октября 2018, пятница

На юге России возросло количество жертв сильного наводнения

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Жертвами наводнения на юге РФ стали шесть человек
Скриншот

Жертвами наводнения на юге РФ стали шесть человек

На юге России жертвами наводнения в Туапсинском и Апшеронском районах Краснодарского края, по предварительным данным, стали шесть человек

Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на оперативные службы Краснодарского края.

"По предварительным данным, в результате чрезвычайной ситуации на территории Апшеронского и Туапсинского районов погибли шесть человек. Из них, четверо погибших - в Апшеронском районе, двое - в Туапсинском", - сказал собеседник агентства.

Ранее сообщалось о двух погибших и двух пострадавших в результате паводка в Туапсинском районе.

Сильными ливнями подтоплено более 1800 домовладений, в которых проживают порядка шести тысяч человек.

С 25 октября в границах Туапсинского, Апшеронского районов и города Сочи введен режим чрезвычайной ситуации.

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