29 сентября 2018, суббота

На юге Японии тайфун спровоцировал сильные ветры и дожди, непогода приближается к основным островам

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Тайфун Трами

Тайфун Трами

На юге Японии мощный тайфун Трами спровоцировал сильные ветры и дождь, которые в перспективе усилятся. Об этом сообщает CNN.

Также сообщается, что тайфун медленно приближается к основным островам страны.

Тайфуну Трами была присвоена вторая категория, когда он проходил над островами Рюкю в пятницу вечером. Ветер, поднявшийся в следствие урагана, составляет 175-185 километров в час. Ожидаются осадки 150-300 миллиметров, местами – более 500 миллиметров.

Ожидается, что он будет укрепляться в течение следующих 24-48 часов и может приобрести третью категории, прежде чем потенциально поразить основные острова Японии.

Сеть островов Рюку простирается к северу от Тайваня до японского острова Кюсю и включает остров Окинава, где проживает около 1,4 миллиона человек.

С июля этого года Трами является пятым тайфуном, поразившим Японию.

Ранее сообщалось, что в результате тайфуна четверо человек пострадали, более 120 тысяч домов остались без света.

Напомним, в Японии отменили почти 200 авиарейсов из-за тайфуна Трами.

 

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