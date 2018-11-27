На юге Афганистана прогремел взрыв, погибли трое американских военных

Во вторник, 27 ноября, в районе города Газни на юге Афганистана погибли трое американских военных.
Как сообщает CNN со ссылкой на представителей оборонного ведомства США, смерть наступила в результате подрыва самодельного взрывного устройства.
Кроме того, ранения получили еще три военных США, а также американский подрядчик.
Пострадавших эвакуировали, им оказывают помощь.
Соединенные Штаты с 2001 года стремятся создать афганские силы безопасности, способные защищать и удерживать территорию. Численность воинского контингента США в Афганистане составляет 14 тысяч человек. Они как обучают афганских коллег, так и принимают участие в отдельных контртеррористических операциях против террористических группировок, таких как Исламское государство и Талибан.
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