На Японию надвигается тайфун Трами: четверо пострадавших, более 120 тысяч домов остались без света

Четыре человека в Японии получили ранения из-за тайфуна Трами, передает NHK.

По информации телеканала, травмы получили пожилые люди в возрасте 70-80 лет при падении от сильных порывов ветра.

Также NHK сообщает, что в южной японской префектуре Окинава из-за тайфуна без электроэнергии остались более 120 тысяч хозяйств.

Как отмечается, тайфун направляется с юга на северо-восток страны со скоростью 15 км/ч. Ожидается, что максимальная скорость ветра достигнет 65 м/с. Сейчас скорость ветра в центре стихии равна 45 метрам в секунду, при порывах – до 60 метров.

Метеорологи квалифицируют его как "чрезвычайно сильный".

Также сообщается, что из-за сильного дождя, который принес тайфун, в префектуре Окинава есть риск наводнений.

В связи с обрушившимся бедствием японские авиакомпании отменили 386 рейсов внутри страны.

По предварительным оценкам, Трами в течение нескольких суток может охватить значительную часть Японии.

