На Японию надвигается тайфун Трами: четверо пострадавших, более 120 тысяч домов остались без света

Четыре человека в Японии получили ранения из-за тайфуна Трами, передает NHK.
По информации телеканала, травмы получили пожилые люди в возрасте 70-80 лет при падении от сильных порывов ветра.
Также NHK сообщает, что в южной японской префектуре Окинава из-за тайфуна без электроэнергии остались более 120 тысяч хозяйств.
#trami#台風24号— Ryōko (@Ryko53056797) 29 сентября 2018 г.
@安里村 pic.twitter.com/rYjGTBQHDt
Как отмечается, тайфун направляется с юга на северо-восток страны со скоростью 15 км/ч. Ожидается, что максимальная скорость ветра достигнет 65 м/с. Сейчас скорость ветра в центре стихии равна 45 метрам в секунду, при порывах – до 60 метров.
Метеорологи квалифицируют его как "чрезвычайно сильный".
Также сообщается, что из-за сильного дождя, который принес тайфун, в префектуре Окинава есть риск наводнений.
これが台風24号の猛威！沖縄・宮古島の午前８時の映像です。 pic.twitter.com/uehFyzaubI— NHKニュース (@nhk_news) 29 сентября 2018 г.
Sheets of rain swirling everywhere right now in #typhoon #Trami ferocious winds #Okinawa #Japan pic.twitter.com/gXP9G3sMsp— James Reynolds (@EarthUncutTV) 29 сентября 2018 г.
В связи с обрушившимся бедствием японские авиакомпании отменили 386 рейсов внутри страны.
По предварительным оценкам, Трами в течение нескольких суток может охватить значительную часть Японии.
Still blowing hard - hoping to break into the eye so I can catch a breather and relocate back to Naha #typhoon #Trami #Okinawa #Japan pic.twitter.com/3Xdy0yswrj— James Reynolds (@EarthUncutTV) 29 сентября 2018 г.
Ранее сообщалось, что в Японии отменили почти 200 авиарейсов из-за тайфуна Трами.
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