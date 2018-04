На границе Израиля с сектором Газа вспыхнули новые столкновения - видео

В пятницу, 6 апреля, на границе между Израилем и сектором Газа произошли столкновения между палестинцами и бойцами ЦАХАЛ.

В израильской армии в беспорядках обвиняют террористическую группировку ХАМАС, сторонники которой обустраивают баррикады и жгут шины в "закрытой военной зоне".

Как отмечают военные, они подожгли более 10 тысяч автомобильных покрышек, чтобы под прикрытием дымовой завесы попытаться проникнуть на израильскую территорию.

В свою очередь солдаты ЦАХАЛ в ответ открыли предупредительный огонь и применили слезоточивый газ.

