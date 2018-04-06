На границе Израиля с сектором Газа вспыхнули новые столкновения - видео

В пятницу, 6 апреля, на границе между Израилем и сектором Газа произошли столкновения между палестинцами и бойцами ЦАХАЛ.

В израильской армии в беспорядках обвиняют террористическую группировку ХАМАС, сторонники которой обустраивают баррикады и жгут шины в "закрытой военной зоне".

Как отмечают военные, они подожгли более 10 тысяч автомобильных покрышек, чтобы под прикрытием дымовой завесы попытаться проникнуть на израильскую территорию.

В свою очередь солдаты ЦАХАЛ в ответ открыли предупредительный огонь и применили слезоточивый газ.

For the second week straight, Hamas is inciting riots along the Gaza-Israel border in attempt to achieve its goal of harming Israeli civilians regardless of what happens to its own people. pic.twitter.com/HJ5G2vGGr7 — IDF (@IDFSpokesperson) 6 апреля 2018 г.

Напомним, 30 марта начались столкновения между израильскими военными и палестинцами на границе сектора Газа и Израиля.

Сторонники ХАМАС собрались около израильской границы и начали кидать камни и коктейли Молотова в сторону военных.

В результате подавления беспорядков, согласно некоторым данным, пострадали десятки человек. Кроме того, по неподтвержденной информации, во время столкновений погибли 17 палестинцев.