На границе Израиля с сектором Газа вспыхнули новые столкновения - видео

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Военные применили против демонстрантов слезоточивый газ

Военные применили против демонстрантов слезоточивый газ

В пятницу, 6 апреля, на границе между Израилем и сектором Газа произошли столкновения между палестинцами и бойцами ЦАХАЛ.

В израильской армии в беспорядках обвиняют террористическую группировку ХАМАС, сторонники которой обустраивают баррикады и жгут шины в "закрытой военной зоне". 

Как отмечают военные, они подожгли более 10 тысяч автомобильных покрышек, чтобы под прикрытием дымовой завесы попытаться проникнуть на израильскую территорию.

В свою очередь солдаты ЦАХАЛ в ответ открыли предупредительный огонь и применили слезоточивый газ.

Напомним, 30 марта начались столкновения между израильскими военными и палестинцами на границе сектора Газа и Израиля.

Сторонники ХАМАС собрались около израильской границы и начали кидать камни и коктейли Молотова в сторону военных.

В результате подавления беспорядков, согласно некоторым данным, пострадали десятки человек. Кроме того, по неподтвержденной информации, во время столкновений погибли 17 палестинцев.

 

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