На границе Израиля с сектором Газа вспыхнули новые столкновения, есть погибший и раненые

В большинстве случаев палестинцы пострадали от слезоточивого газа или огнестрельного оружия

В пятницу, 25 мая, на границе с сектором Газа произошли новые столкновения между палестинцами и израильскими военными, в результате один человек погиб, 86 получили ранения, передает DW.

В израильских органах здравоохранения сказали, что мужчина умер в результате огнестрельных ранений. В большинстве случаев палестинцы пострадали от слезоточивого газа или огнестрельного оружия.

"Израильские военные утверждают, что около 1600 палестинцев бросали в солдат камни и пытались разрушить забор на границе. Кроме того, они поджигали шины и бросили в сторону солдат взрывное устройство. Также произошли столкновения небольших групп палестинцев с израильскими солдатами на Западном берегу реки Иордан", - говорится в сообщении.

Сообщается, что лидеры группировки ХАМАС посетили лагерь недалеко от израильской границы, где расположились протестующие, и заявили о своем намерении продолжать еженедельные митинги.

Как уточняется в сообщении, с 30 марта 2018 года в столкновениях в районе сектора Газа погиб уже 121 человек.

Напомним, массовые протесты палестинцев, включая попытки под завесой дыма прорваться через границу с Израилем, начались с самого утра 14 мая. Одна из причин – торжественное открытие посольства США в Иерусалиме, состоявшееся вследствие решения американского президента Дональда Трампа признать Иерусалим столицей Израиля.

В связи с событиями в секторе Газа Совбез ООН созвал экстренное заседание. США заблокировали принятие заявления главы организации, в котором осуждалось убийство жителей Палестины во время столкновений.