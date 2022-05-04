«Атмосфера накаляется»: на химзаводе под Нижним Новгородом вспыхнул масштабный пожар — видео

4 мая, 14:39
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По предварительным данным, на территории промзоны загорелась одна из цистерн (Фото:Скриншот видео CaucasianRebel/Twitter)

По предварительным данным, на территории промзоны загорелась одна из цистерн (Фото:Скриншот видео CaucasianRebel/Twitter)

В среду, 4 мая, на химзаводе Капролактам в Дзержинске Нижегородской области РФ вспыхнул масштабный пожар.

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По данным из местных пабликов, на территории промзоны вспыхнула одна из цистерн, после чего огонь перекинулся на другие объекты.

Видео дня

На обнародованных в соцсетях видео очевидцев видно огромное пламя и поднимающиеся в небо густые клубы черного дыма.

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«Атмосфера в Дзержинске накаляется — в прямом и переносном смысле. Огонь охватил уже восемь цистерн», — говорится в описании к опубликованным кадрам.

https://twitter.com/CaucasianRebel/status/1521787756862709772
https://twitter.com/PatriotGor/status/1521788882068586496
https://www.youtube.com/watch?v=FOeseB1N_6o

В администрации города сообщили, что площадь возгорания составляет около 2000 кв. м.

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Причины пожара на данное время не известны. Информации о погибших или пострадавших не поступало.

Редактор: Олег Кононенко

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Теги:   Россия Нижний Новгород Пожар Война России против Украины

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