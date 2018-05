На Гавайях зафиксировано взрывное извержение вулкана Килауэа

На вулкане Килауэа на Гавайях произошло взрывное извержение, которое отправило шлейф пепла и дыма на несколько тысяч метров в небо.

Как пишет CNN со ссылкой на Геологическую службу США, извержение произошло в 05:00 по местному времени (18:00 по Киеву).

Сотрудники местной обсерватории и национального парка были предварительно эвакуированы.

В четверг, 17 мая, ветер на Большом острове дует на юго-восток от вулкана. Водителей в окрестных населенных пунктах попросили остановить движение, если они в настоящее время находятся в пути, пока видимость не улучшится.

На опубликованных в соцсетях кадрах видно, что из-за пепла к востоку от Килауэа также плохая видимость.

Thick ash and smoke filling the air due to the eruption of #Kilauea across eastern portions of the Big Island. pic.twitter.com/wX2qcPs3QJ