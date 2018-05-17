На Гавайях зафиксировано взрывное извержение вулкана Килауэа

На вулкане Килауэа на Гавайях произошло взрывное извержение, которое отправило шлейф пепла и дыма на несколько тысяч метров в небо.
Как пишет CNN со ссылкой на Геологическую службу США, извержение произошло в 05:00 по местному времени (18:00 по Киеву).
Сотрудники местной обсерватории и национального парка были предварительно эвакуированы.
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В четверг, 17 мая, ветер на Большом острове дует на юго-восток от вулкана. Водителей в окрестных населенных пунктах попросили остановить движение, если они в настоящее время находятся в пути, пока видимость не улучшится.
На опубликованных в соцсетях кадрах видно, что из-за пепла к востоку от Килауэа также плохая видимость.
Thick ash and smoke filling the air due to the eruption of #Kilauea across eastern portions of the Big Island. pic.twitter.com/wX2qcPs3QJ- Jackson Dill (@Jackson_Dill) 17 мая 2018 г.
Breaking: #Kilauea #Volcano just erupted.- Live Storm Chasers (@LiveStormChaser) 17 мая 2018 г.
Ash plume about 30,000 feet!
Residents Urged to Stay Inside
Photo/USGS #breakingweather pic.twitter.com/hBPUkt5ZHR
Retweeted Buitengebieden ( @buitengebieden ): @ jannievandalen1 @spann @JimCantore Six waterspouts in a row! Due to intense heat of lava in Hawaii.- frank cardoza (@ fcardoza696) 17 мая 2018 г.
Credits: Bruce Omori #waterspout #hawaii #lava #volcano @TomHall #500pxrtg #kilauea #KilaueaEruption pic.twitter.com/1GYSiIi5qX
Взрыв в четверг является последним из серии взрывов. Вулкан проснулся после мощного землетрясения 5 мая. Высота Килауэа - 1247 м над уровнем моря. Власти штата Гавайи объявила максимальный уровень опасности для авиации (красный).
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