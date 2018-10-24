На Гавайях один из островов полностью исчез из-за урагана

Гавайский остров Ист-Айленд полностью ушел под воду в связи с ураганом Валака.
Об этом сообщает ScienceAlert.
В службе охраны рыбных ресурсов и диких животных США опубликовали спутниковые фотографии Гавайских островов до урагана Валака в Тихом океане и после. На фото можно заметить, что один из островов полностью скрылся под водой.
Эксперты отметили, что исчезновение стало значительным ударом по экосистеме. Он являлся местом обитания вымирающих тюленей-монахов и редких зеленых морских черепах.
Длина Восточного острова составляла один километр, а ширина — 120 метров. Он входил в самый большой атолл Северо-Западных островов Гавайского архипелага, а также был в списке Национального морского парка Папаханаумокуакеа (Papahanaumokuakea).
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