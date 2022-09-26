Бегство от мобилизации: появилось видео многокилометровой пробки на границе РФ с Грузией, снятое с дрона 26 сентября, 10:38 В ближайшее время РФ запретит выезд из страны мужчин, подпадающих под мобилизацию (Фото:Скриншот видео babaikit/Twitter)

Из-за массового бегства россиян от мобилизации на границе с Грузией образовалась колоссальная пробка.

В соцсетях появилось видео с дрона, на котором видно, что очередь к пункту пропуска растянулась на многие километры.

При этом на некоторых участках автомобили стоят в восемь рядов.

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Таким образом движение транспорта на российско-грузинской границе оказалось практически парализованным.

Тем временем кремлевский режим решил запретить выезд из РФ мужчин, подпадающих под мобилизацию, в связи с чем застрявшие в пробке россияне могут и не успеть сбежать из страны до вступления указанных ограничений в законную силу.

Напомним, 21 сентября кремлевский диктатор Владимир Путин объявил в стране «частичную мобилизацию».

По словам министра обороны Сергея Шойгу, он планирует отправить на фронт еще 300 тысяч резервистов.

После этого россияне начали массово скупать билеты в другие страны, чтобы избежать участия в войне в Украине.

В свою очередь кремлевская марионетка в Чечне Рамзан Кадыров заявил, что мобилизовать жителей республики не намерен.

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